Trontale-debuten til kronprinsen: – Vi skal ta kvardagen tilbake

innenriks

– I perioden vi no går inn i, er målet til regjeringa at vi skal ta kvardagen tilbake, sa kronprins Haakon då han las opp trontalen på vegner av regjeringa i Stortinget fredag formiddag.

Den årlege talen markerer starten på eit nytt stortingsår og er skrive av regjeringa. Vanlegvis blir den lesen opp av kongen i ein høgtideleg seremoni, men i år måtte kronprins Haakon steppe inn på grunn av sjukmeldinga til faren.

Årets tale er naturleg nok prega av korona, slik heile samfunnet har vore den siste tida.

– I eit halvt år har koronaviruset prega kvardagen vår. Viruset har teke liv. Stengt arbeidsplassar. Og avgrensa fridommen vår, sa kronprinsen.

Regjeringa håpar at ein koronavaksine kan vere på plass ved årsskiftet, og at vi igjen kan få leve livet slik vi sjølv ønskjer. Dei takkar alle som har stått på hardt for å handtere pandemien.

– I ei svært krevjande tid har vi sett Noreg på sitt aller beste. Saman har vi oppnådd mykje. Saman skal vi halde ut. Heilt til vi har fått kvardagen vår tilbake, heiter det i talen.

