Støre om Trumps koronasmitte: Han har ikkje teke smitten veldig alvorleg

– Trump har jo demonstrert at han ikkje har teke denne smitten veldig alvorleg. Han har hatt store samlingar med menneske, og han har ikkje brukt munnbind, så han har vore målberar for at dette ikkje er så alvorleg, seier Ap-leiaren i ein kommentar til nyheita om at den amerikanske presidenten er smitta av viruset.

– Men han er i risikogruppa, og når han no har vorte smitta, så må vi ønskje han god betring, understrekar Støre.

– Det er ei påminning om at vi ikkje må bli trøytte av tiltaka, og særleg ikkje dei som er i risikogruppene, seier han.

Støre seier situasjonen vil gjere den amerikanske valkampen endå meir annleis dei siste vekene som er igjen.

