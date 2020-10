Regjeringa vil ikkje lenger garantere permitterte lærlingar full lønn

innenriks

Kompensasjonsordninga som sikrar at lærlingar på dei lågaste satsane får 100 prosent lønn dersom dei mistar lærlingplassen eller blir permitterte, vart vedteken av Stortinget 3. april.

Regjeringa foreslår no å avvikle ordninga for nye slike tilfelle frå 1. november i år. Det stadfestar statssekretær Anja Johansen (V) overfor Yrke.

Overfor fagbladet varslar likevel SV omkamp om denne delen av krisepakken i Stortinget. Representanten til partiet i arbeids- og sosialkomiteen, Solfrid Lerbrekk, meiner at ei slik ordning gjer risikoen for arbeidsgivar mindre og kan bidra til at fleire tek inn lærlingar.

SV får støtte av Raudt, som også vil sikre ordninga.

