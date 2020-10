Regjeringa: Arbeidsløysa er framleis for høg

innenriks

– Høg sysselsetjing er den viktigaste føresetnaden for det norske velferdssamfunnet, sa kronprins Haakon då han fredag las opp trontalen på vegner av regjeringa under stortingsopninga.

Regjeringa lovar nye initiativ for å føre Noreg trygt ut av koronakrisa.

– Satsinga på kompetanse skal styrkjast. Nokre av jobbane som vart borte, vil ikkje komme tilbake. Arbeidstakarar må tilbydast nye utdanningsmoglegheiter slik at dei blir kvalifiserte for dei nye jobbane som blir skapte, sa kronprinsen.

I talen understrekar regjeringa at mange som mista jobben då dei hardaste koronatiltaka vart sett inn, no er tilbake i arbeid.

– Men arbeidsløysa er framleis for høg. Framleis føler mange på uvisse om kva framtida vil bringe. Om det igjen vil vere bruk for dei i det norske arbeidslivet. Regjeringa vil følgje tett dei næringane som er hardast ramma. Det må unngåast at elles lønnsame jobbar går tapt, heiter det i talen, som for første gong vart lesen opp av kronprins Haakon.

Dei siste 30 åra er det kong Harald som har halde talen, men i år måtte sonen steppe inn etter at kongen vart sjukmeld.

(©NPK)