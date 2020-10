Parat glade for krisepakke, men uvisse på om det er nok

innenriks

Framstegspartiet offentleggjorde fredag at partiet og regjeringspartia er samd om ein ny tiltakspakke. Parat-leiar Unn Kristin Olsen seier organisasjonen har levert ei ønskeliste til Frp på førehand, og at den vart innfridd.

– Vi er veldig glade for at regjeringa har vorte samde med Frp, og vi set utruleg stor pris på at Frp har teke med seg Parats innspel inn i forhandlingane som no har gitt resultat. Dette er ei gladsak, seier Olsen til NTB.

Parat hadde møte med Framstegspartiet førre veke.

– Det er veldig kjekt for oss at vi har fått sjå resultat. Eg er litt uviss på om det er nok, men det er i alle fall betre enn ikkje noko. Vi får sjå kva som skjer vidare i koronapandemien, men det er i alle fall eit steg i riktig retning, seier Olsen.

(©NPK)