Noregs Bank avviser Finanstilsynets forslag til bustadlånsforskrift

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet foreslo måndag at privatpersonar skal maksimalt kunne ha samla gjeld tilsvarande 4,5 gonger årsinntekta, mot 5 gonger inntekta etter dagens bustadlånsforskrift. Dette forslaget skulle forhindre at gjelda til hushalda blir uforsvarleg høg.

I tillegg ville Finanstilsynet stramme inn den såkalla fleksibilitetskvoten for bustadlån, som er spelerommet bankane har for å avvike frå bustadlånsforskrifta, frå 10 til 5 prosent, 8 prosent i Oslo.

Desse endringane er ikkje ønskte av Noregs Bank.

«Norges Bank mener utviklingen ikke tilsier endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån nå. Imidlertid mener Norges Bank at det strengere kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bør gjelde for hele landet og ikke bare i Oslo,» heiter det i eit brev frå Noregs Bank til Finanstilsynet.

Derimot vil Noregs Bank fjerne fleksibilitetskvoten for forbrukslån, som betyr at bankane ikkje kan avvike frå krava når dei gir slike lån.

(©NPK)