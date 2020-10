Mann sikta etter brannen i Åndalsnes varetektsfengsla i to veker

innenriks

Det stadfestar politiinspektør Knut Meek Korneliussen til NTB.

Mannen som er i slutten av 20-åra, har lokal tilknyting og er sikta etter straffelova paragraf 356, som omhandlar aktlaus framkalling av fare for allmenta.

Ifølgje fengslingsrettsavgjerda nektar for den sikta mannen at han var på staden då brannen starta. Han har opplyst at han var ute i skogen og plukka fleinsopp og først fekk vite om brannen då han vart ringt opp av ein tilsette i kommunen.

Ifølgje vitneforklaringar var likevel sikta på staden kort tid før brannen vart oppdaga.

Det var klokka 9.28 torsdag formiddag at brannvesenet fekk melding om brannen i Teglverksveien i Åndalsnes.

To personar fekk lettare røyk- og brannskadar, og til saman 35 personar er heimlause etter brannen i komplekset som har 12 leilegheiter. Fleire av dei som bur i leilegheitene er flyktningar.

Etterforskinga gjekk føre seg fredag både brannteknisk og taktisk i form av avhøyr, opplyser politiinspektør Meek Korneliussen.

Politiet har ikkje mistanke retta mot nokon fleire.

Brannstaden er sperra av, og gjennom helga vil det bli gjord fleire undersøkingar og teke fleire avhøyr.

