Venstre legg fram ny skattepolitikk og vil behalde elbil-fordelen

innenriks

Nestleiar Sveinung Rotevatn har leidd arbeidet som har ført fram til det programkomiteen håpar skal vere programmet som tek partiet over sperregrensa neste haust. Onsdag stadfesta han at partiet vil ta radikale skattegrep.

Aftenposten skriv at han vil leggje fram forslag om å gjeninnføre arveavgifta, fjerne rentefrådraget, innføre eit klimafrådrag i personskatten, redusere selskapsskatten og behalde, men trappe ned formuesskatten.

VG skriv at komiteen i tillegg foreslår å auke skattane for dei rikaste ved å innføre eit nytt trinn i den såkalla trinnskatten. Høgaste trinn no slår inn for inntekter over 999.500 kroner. Samtidig vil partiet gå inn for å behalde elbil-fordelen òg neste periode.

– Dei som har dei aller største formuane, må bidra meir. Sosial forskjell går i altfor stor grad i arv i Noreg, seier Rotevatn til Aftenposten.

Til VG seier han at han gjerne betaler meir skatt sjølv, men at dei som tener mindre, kan få kutt. Totalt vil skattetrykket vere uendra. Nestleiaren foreslår likevel framleis elbil-fordelar, og avgiftsauke på bensin og diesel.

– Vi ønskjer å auke CO2-avgifta, meir enn det den gjeldande regjeringserklæringa seier. Det vil òg vere med og stimulere til fleire elbilar, seier han til VG.

(©NPK)