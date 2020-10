Strid om kjeldevern i Bertheussen-saka

innenriks

Både NRK og Dagbladet åtvara Oslo tingrett mot å gi etter for kravet frå forsvaret til Laila Anita Bertheussen om at innhaldet i to sendingar skal overleverast til retten. Forsvararane meiner desse kan leie til den verkelege gjerningspersonen bak truslane.

Kravet kom etter at journalistane Tormod Strand frå NRK og Steinar Suvatne frå Dagbladet begge viste til kjeldevernet då dei onsdag vart spurde av forsvarar Bernt Heiberg om å leggje fram e-postkorrespondansen dei hadde med han eller dei som hevda dei stod bak truslane mot tiltalte og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara. Heller ikkje PST har fått dette materialet.

– Det er av vesentleg betydning for oppklaringa i saka at pressa blir pålagd å oppgi denne informasjonen, sa forsvarer Bernt Heiberg til dommarane.

Nyheitsredaktør Frode Hansen i Dagbladet og faktaredaktør Marius Tetlie i NRK åtvara begge dommarane i Bertheussen-saka mot gi forsvararane medhald i kravet om å utlevere kjeldematerialet. Medan NRK valde å ikkje publisere noko av materialet dei hadde vorte tilsende, valde Dagbladet å bruke det etter at dei sjølve hadde vurdert og undersøkt kva dei hadde fått.

– Ei avgjerd frå domstolen som kan bidra til å identifisere kjelder i denne saka, vil vere svært skadeleg, svært alvorleg. Vi ber domstolen ikkje å etterkomme kravet som er sett fram, sa Tetlie i retten.

Aktoratet sette seg ikkje imot kravet frå Bertheussens forsvararar, men statsadvokat Frederik Ranke gav uttrykk for at han ikkje heilt såg at kravet burde føre fram.

– Vil ikkje motsetje oss ønsket til forsvaret, men er uviss på om kriteria er oppfylte, sa Ranke.

– No skal vi avgjere dette spørsmålet, og så vil de få vite resultatet, sa fagdommar Anniken Nygaard Ottesen.

