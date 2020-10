Oslo Sp: – Kjempegøy at vi kan utvide laget

innenriks

– Eg synest det er kjempegøy at vi kan utvide laget vårt i Oslo Senterparti og få med ein så erfaren politikar som Jan Bøhler, som brenn for akkurat dei same sakene som Oslo Senterparti har jobba for lenge. For Ullevål sjukehus, for nærpoliti, for meir lokaldemokrati, for ungdom som ramlar ut av skular, seier Sandkjær til NTB.

Senterpartiet har ikkje klart å vinne noko stortingsmandat i Oslo sidan perioden 1993–1997. Det trur Sandkjær kan endre seg no.

– Med dette laget trur eg vi kan klare det, seier Sandkjær.

– Eg synest vi toppar laget med dette. Men det viktigaste er at vi jobbar saman, seier ho.

