Kong Harald har vore med på ein tredel av stortingsopningane i Noreg – no er det Haakons tur

innenriks

Kvar haust dei siste 30 åra har kongen køyrt dei dryge 800 meterane frå Slottet til Stortinget. Der har han halde talen som regjeringa kvart år skriv for han, og som markerer starten på eit nytt stortingsår.

Før kongen leidde den første stortingsopninga si i 1990, stod han òg i årevis ved sida til faren som kronprins. Faktisk har kong Harald vore til stades under den årlege stortingsopninga heile 56 gonger, noko som er over ein tredel av alle stortinga i heile historia til Noreg. (Dei første åra etter 1814 møttest Stortinget ikkje årleg, og derfor har det vore færre ordentlege storting enn det er år sidan den gong.)

Nesten ein femdel (18 prosent) av alle storting i Noreg har vorte opna med ein trontale frå kong Harald sjølv.

Sjukmeldt

Fredag førre veke vart kongen innlagd på Rikshospitalet med tung pust. Han vart utskriven måndag, men er framleis sjukmeldt og må stå over stortingsopninga på fredag. Dermed er ei 30 år lang samanhengande rekkje med kongen som taler broten.

Kong Harald heldt òg den første trontalen sin som kronprins i 1990, då faren, kong Olav, var sjukmeld. Før den tid heldt kong Olav trontalen kvart år frå 1956, dei første to åra som kronprins då kong Haakon var sjuk.

Når kronprins Haakon fredag skal leie opninga, veit han nok godt kva han skal gjere. I fleire år har han vore med faren på opninga. Faktisk var han der som 18-åring då faren heldt den første trontalen sin som konge i 1991.

Kritisk til dronninga

Kongen har som regel òg med seg dronninga til stortingsopninga. Men slik har det ikkje alltid vore. Før kong Harald tok over, var skikken at dronninga vanlegvis berre var til stades då nye folkevalde kom saman for første gong etter eit stortingsval. Dermed vart det reaksjonar då kong Harald ville ha med dronning Sonja til den første stortingsopninga si som konge i 1991.

Ein av dei som var kritiske, var parlamentarisk leiar Gunnar Berge i Arbeidarpartiet.

– Dronninga har i det konstitusjonelle systemet vårt ingen plass som naturleg tilseier at ho deltek i Stortinget ved dette høvet, sa han til VG.

I etterkant var likevel dei fleste samde om at det var fint å ha dronninga ved sida av kongen.

– Dette gir opninga av Stortinget ein heilt annan dimensjon, sa stortingspresident Jo Benkow (H), som visstnok hadde vore imot at dronninga skulle delta i forkant.

EU-kamp og oljefond

Mykje har skjedd sidan den gong. Det kan ein ikkje minst sjå på innhaldet i trontalane kong Harald har halde opp gjennom åra.

Talen er ei slags politisk programerklæring som skal peike ut retninga for politikken til regjeringa i den neste stortingsperioden. Inne i stortingssalen blir den høgtideleg overrekt frå statsministeren til kongen, som deretter les han opp på vegner av regjeringa.

Etter trontalen startar den første stortingsdebatten i stortingssesjonen, nemleg trontaledebatten.

«Norsk EU-medlemskap vil opne nye moglegheiter og gjere det lettare å nå ei rekke viktige mål nasjonalt og internasjonalt, var eitt av hovudbodskapa i 1994, då EU-debatten herja som verst og ja-dama Gro Harlem Brundtland styrte landet.

«Oljeinntektene må ikkje forbrukast», var eitt av bodskapa i trontalen i 1996, året då dei aller første kronene vart overførte til Oljefondet.

– Det er ei særleg utfordring å sørgje for at den sterke auken i petroleumsinntektene vi no ser, ikkje blir forbrukte, men går til å byggje opp reservar i petroleumsfondet til staten, sa kongen i talen.

Sidan har fondet vakse seg til over 10.000 milliardar kroner.

