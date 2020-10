Jan Bøhler stiller til val for Senterpartiet – går ut av Aps stortingsgruppe

innenriks

Det skriv han sjølv i ei melding på Facebook torsdag morgon.

Bøhler valde nyleg å takke nei til attval på Stortinget for Oslo Arbeidarparti, etter fire periodar som stortingsrepresentant. No takkar han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet.

– Eg har ikkje noko behov for å seie negative ting om det gamle partiet mitt, og står fullt og heilt for dei sosialdemokratiske grunnverdiane mine. Men Sp har i dei seinare åra vorte meir og meir til eit folkekjært grasrotparti med aukande oppslutning blant småkårsfolk og vanlege arbeidsfolk landet rundt, skriv Bøhler.

68-åringen fortel at han har fått ei rekkje støtteerklæringar sidan han takka nei til attval etter det han sjølv beskreiv som intrigar internt i fylkespartiet. Bøhler skriv mellom anna at han har funne felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sjukehus og ei behandlingsreform i russektoren.

Oslo Senterparti har sendt ut ei melding til medlemmene sine der dei skriv at dei vil invitere Bøhler på medlemsmøte allereie i oktober.

Bøhler blir heller ikkje å finne i Arbeidarpartiets stortingsgruppe fram til valet i september.

– Han går ut av Aps gruppe, stadfestar kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.