Busstreiken: Samtalane har vart gjennom natta

Partane samla seg hos Riksmeklaren klokka 12 onsdag. Samtalane har halde fram gjennom natta.

– Samtalane går framleis føre seg, fortel Ruland i ei melding.

– Godt og konstruktivt

Han kommenterte òg situasjonen onsdag kveld. Då hadde representantar for bussjåførane og arbeidsgivarane sete saman i sju timar etter å ha vorte kalla inn av Ruland.

– Det er ikkje noka løysing no, men partane har vore her sidan klokka 12 og har jobba godt og konstruktivt i den perioden, sa han til NRK.

– Dette er ein stor og alvorleg arbeidskonflikt, det er den største konflikten på mange år og den rammar tredjepart ganske hardt. Då må vi prøve å sjå om det er mogleg å få i gang ein dialog igjen mellom partane for å finne ei løysing, la han til.

Ruland vil ikkje kalle det som føregår på kontoret hans, for ei mekling, men ein oppatteken dialog.

Skal ha komme med tilbod

Ifølgje FriFagbevegelse har arbeidsgivarsida komme med eit nytt tilbod, og det skal vere grunnlaget for at meklinga no igjen er i gang.

Sidan meklinga er frivillig, held streiken fram til partane eventuelt har funne ei løysing, eventuelt at det blir eit nytt brot.

Det er ti dagar sidan det vart brot i bussmeklinga mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgivarsida, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakarsida.

Uvanleg initiativ

Riksmeklar Ruland tok initiativ til det noko uvanlege og frivillige møtet for å få ein status frå partane og få slutt på streiken. Han viser mellom anna til pandemien som eit bakteppe.

I forkant av møtet sa fleire av partane på arbeidstakarsida at dei har forventningar om at arbeidsgivarsida har noko å tilby dei.

Over 8.000 bussjåførar landet over har lagt ned arbeidet, og streiken rammar heile landet.

Fleire stridstema

Striden i busskonflikten handlar mellom anna om at arbeidstakarorganisasjonane meiner at lønnsavstanden frå bussjåførar til industriarbeidarar har vorte stadig større dei siste åra.

Det har òg vorte lagt stor vekt på arbeidstidene til sjåførane, som ofte jobbar såkalla delte skift, og at ein pålagd tryggingssjekk ofte er ubetalt.

Fleire har kritisert streiken fordi den kan gjere det meir trongt om plassen i resten av kollektivtrafikken, noko som kan vere uheldig i ein pandemisituasjon. Helsetilsynet har sidan streiken starta overvaka om den har sett liv og helse i fare, men har ikkje konkludert med at den har det.

