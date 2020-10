Brann i flyktningbustader i Åndalsnes – 34 personar evakuerte

innenriks

– Brannen er ikkje under kontroll per no, seier vakthavande ved 110-sentralen, Tor Ivar Sjåstad, til NTB klokka 10.40.

– Det går føre seg sløkkingsarbeid, og brannvesenet i Åndalsnes får bistand frå omkringliggjande nabokommunar, legg han til.

Han opplyste tidlegare torsdag at bygningen med fleire einingar var overtent. Flammane står ut frå taket på eitt av husa.

To skadde

– 35 bebuarar er gjorde greie for. To personar er tilsynelatande lettare skadde og får tilsyn av helse, seier operasjonsleiar Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 11.30-tida.

Han opplyser at det er dreiar seg om tolv leilegheiter som hovudsak husar asylsøkjarar. Kommunen har oppretta evakueringssenter og bebuarane får bistand.

Etterforskar

Politiet kan førebels ikkje seie noko om kva som har forårsaka brannen, men at dei er i gang med etterforsking og vitneavhøyr.

– Det er viktig å komme til botn i kva som er årsaka. Derfor har vi komme i gang tidleg med etterforskinga, og vi set inn så mykje ressursar som vi kan, seier Amdam.

Dramatisk evakuering

Brannvesenet fekk inn melding om brannen i Teglverksveien klokka 9.28 torsdag morgon.

– Det er evakuert 34 personar frå staden, tvitra Politiet i Møre og Romsdal i 10.30-tida.

Bebuarar har fortalt om nokre dramatiske minutt då dei måtte redde seg ut av dei brennande bygningane.

– Frå andre etasje måtte kona mi hoppe ned, saman med sonen vår på to år, seier ein mannleg bebuar til Rbnett.

Brannen har ført til forseinkingar i togtrafikken på linja mellom Dombås og Åndalsnes, skriv Bane Nor på nettsidene sine.

