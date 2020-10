Bjørnar Moxnes innstilt som førstekandidat i Oslo

innenriks

– Bjørnar har på kort tid markert seg som ei sentral stemme for Raudt i Oslo og i resten av landet. Vi er veldig glade for at Bjørnar stiller til attval og har sagt ja til å toppe lista, seier Anka Ødegaardshaugen, leiar av nominasjonskomiteen, i ei pressemelding.

Moxnes seier han er klar til å ta fatt på vidare arbeid.

– Eit rekordval for Raudt, både nasjonalt og med fleire representantar frå Oslo, trengst for å få til eit vendepunkt i norsk politikk der vi får ned forskjellane, fører ein kraftfull og rettferdig miljøpolitikk og ikkje minst sikrar profittfri velferd, seier han.

På andreplass har nominasjonskomiteen innstilt Seher Aydar, vara til Stortinget og politisk rådgivar. Nummer tre på lista er Stine Westrum, som er leiar av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo og koordinator for Kvinner på Tvers.

