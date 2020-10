51-åring dømt til 12 års fengsel for valdtekt av fleire jenter

innenriks

I dommen frå Sogn og Fjordane tingrett er 51-åringen dømd på alle punkta i tiltalen

Det var NRK som først omtalte dommen.

Mannen er mellom anna dømd for ei rekkje valdtekter og overgrep mot ei jente frå Sunnfjord som var mellom 11 og 16 år i perioden overgrepa gjekk føre seg.

Han er òg dømd for overgrep og valdtekter mot fire andre jenter i alderen 10 til 19 år gjennom åra mellom 2004 og 2018.

Saka vart rulla opp etter at den eine av jentene melde mannen sommaren 2018. Nokre månader seinare vart han arrestert, og han har sete i varetekt sidan den gong.

Då rettssaka starta i tingretten i Førde 7. september erkjende mannen seg ikkje skuldig.

I retten hevda mannen at han ikkje visste og forstod at jenta frå Sunnfjord var mindreårig då dei møttest. Dei skal ha møttest på ei nettside med 18-årsgrense, og seinare fleire stadar i Sogn og Fjordane. Retten meiner at mannen burde ha funne ut at ho var mindreårig.

Retten meiner at overgrepa mot Sunnfjord-jenta åleine kvalifiserer til fengsel i åtte år, og at han saman med dei andre tilfella skal dømmast til 12 års fengsel.

Han må òg betale ei samla erstatning til offera på over to millionar kroner.

