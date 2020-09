Streik rammar Johan Sverdrup-plattforma

innenriks

Ifølgje Lederne blir Johan Sverdrup-plattforma no stengt ned, medan arbeidergivarsida i Norsk olje og gass (NOG) opplyser at ein «risikerer å måtte stenge ned».

– Streiken kjem fordi vi ikkje ser vilje til å diskutere avtale for medlemmene våre knytte til nye former for drift av plattformene, seier forbundsleiar Audun Ingvartsen i Lederne i ein kommentar.

Lederne kravde ifølgje forbundsleiaren tariffavtaledekning for medlemmene sine som etter omstilling og ny teknologi, i delar av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikkje arbeidsgivarsida løyse og sa blankt nei til kravet utan å fremje noko konkret alternativ under meklinga, seier Ingvartsen.

12 prosent av produksjonen

Meklingsfristen for sokkelavtalane gjekk ut ved midnatt, men forhandlingane heldt fram på overtid. Rett før klokka 6 melde Lederne at det blir streik.

Johan Sverdrup er Noregs mestproduserande oljefelt. Totalt vil dette kunne bety eit dagleg bortfall på rundt 470.000 fat olje, noko som svarer til nær 12 prosent av totalproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, ifølgje NOG.

– Vi er inne i eit år der vi er ramma av ein global pandemi og der både næringa og fellesskapet blir tyngde økonomisk. Frontfagsoppgjeret tidlegare i haust peika klart i retning av moderasjon. Likevel vel Lederne å gå ut i streik fordi dei krev høgare lønn enn alle andre, seier forhandlingsleiar Jan Hodneland.

Semje for dei to andre

For Industri Energi vart det semje, opplyser forbundet.

– Eg er fornøgd med at vi har klart å komme til semje om eit oppgjer som er i tråd med frontfaget, seier nestleiar Lill-Heidi Bakkerud.

Dei offshoretilsette får eit samla lønnstillegg på 4.700 kroner. Boring og forpleiing får dessutan med eit ettersleptillegg på 8.946 kroner, opplyser forbundet.

Også Safe kom til semje, og dei aktuelle beløpa er dei same som for Industri Energi.

– Resultatet er moderat, og partane føreset at det blir ført konkrete og reelle lokale lønnsforhandlingar i operatørselskapa, opplyser forbundet.

