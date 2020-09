Statnett tapte i retten – må betale eigedomsskatt

innenriks

Statnett meinte grunneigarane må betale eigedomsskatt. Men dei tre kommunane Sauda og Suldal i Rogaland og Ås i Viken saksøkte det statlege føretaket som har ansvar for straumnettet i Noreg. Onsdag gav Oslo tingrett kommunane medhald, skriv Nationen.

Fleire kommunar har innført eigedomsskatt, som blir utløyste når grunnen blir bygd ut, til dømes med kraftlinjer. Retten påpeikar at det er anlegget til staten på tomta som utløyser eigedomsskatten, og at det dermed er Statnett som er «den skattemessige eigar» av grunnen under kraftlinjene.

Ordførar Asbjørn Birkeland i Sauda meiner det ville bli vanskeleg å få aksept for bygging av nye kraftlinjer dersom Statnett fekk medhald.

– Då ville ikkje grunneigaren berre miste råderett over eigedommen, men måtte betale eigedomsskatt i tillegg, seier han til avisa.

Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK), som har vore partshjelpar for dei tre kommunane, påpeikar at saka i utgangspunktet råkar alle kommunar med kraftleidningar.

– Eg synest det er uheldig at eit statsføretak vel å saksøkje kommunane for å få endringar i eigedomsskatten, seier leiar Torfinn Opheim i LVK i ein e-post til NTB.

Statnett har ein månad på seg til å avgjere om dei vil anke saka.

– Vi har akkurat fått dommen og vil bruke tid på å setje oss inn i han, seier kommunikasjonssjef Irene Meldal til NTB.

(©NPK)