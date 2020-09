Sentrum vil ha Støre som statsminister

innenriks

– Slik den politiske situasjonen er i dag, er det større moglegheiter for å få gjennomslag for politikken vår i eit sentrums-venstre-samarbeid enn i eit samarbeid med Framstegspartiet, siger Geir Lippestad under eit intervju i Politisk kvarter på NRK onsdag morgon.

Tysdag kveld slapp han nyheita om at han har gått inn saman med tidlegare KrF- og MDG-politikarar om å stifte eit nytt parti. Lippestad står som ein av stiftarane av Sentrum og er førebels leiar for stiftingsstyret.

– Viss vi er så heldig at vi får 5.000 underskrift, at vi blir eit parti og kjem på Stortinget til hausten, blir det veldig spennande. Då skal vi setje verkeleg krav rundt politikken vår. Det vi eigentleg ønskjer er at sentrumskameratane kjem saman, igjen, seier Lippestad.

Han fekk ikkje høve til å utdjupe kva han sikta til med «sentrumskameratane», men tradisjonelt er det Venstre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet som har utgjort sentrum i norsk politikk. Venstre bind seg tydeleg til Høgre, noko KrF òg gjorde etter det splittande retningsvalet i fjor. Det synest nokså uviss om partiet ved neste korsveg vil vende Høgre ryggen, til fordel for politikarar som forlét KrF-skuta nettopp på grunn av retningsvalet.

Lippestad karakteriserte Sentrum som «eit breitt parti» som har kampen mot utanforskap i DNA-et sitt og FNs berekraftsmål som rettleiaren sin.

– Vi tek det beste frå dei ulike partia og puttar det i Sentrum. Det er tanken vår, seier han.

