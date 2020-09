Regjeringa vil stramme inn BSU-ordninga

innenriks

Endringa får ingen innverknad på dei som bruker beløpet som står på BSU-kontoen til bustadkjøp, men for dei som eventuelt måtte ha pengar igjen på kontoen etter å ha kjøpt bustad, skriv VG.

BSU-ordninga gjer at unge under 34 år kan få inntil 5.000 kroner i skattelette viss dei sparer i ein slik konto. Men slik ordninga har vore fram til no, held du fram å få dette skattefrådraget òg etter eit bustadkjøp dersom du ikkje har brukt opp alt som stod på kontoen.

– Viss du klarer å kjøpe bustad utan å bruke pengar frå BSU-kontoen, er det er det sikkert fint og flott å kunne bruke han til sparing. Men det er ikkje det vi skal subsidiere. Heile poenget med ordninga er å hjelpe unge til å kjøpe den første bustaden sin, seier Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot.

I tillegg vil regjeringa setje opp frikortgrensa frå 55.000 kroner til 60.000 kroner og auke det maksimale årlege beløpet ein kan spare i BSU-kontoen frå 25.000 kroner til 27.000 kroner.

(©NPK)