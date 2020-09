Professor meiner Universitetet i Oslo ikkje er førebudd på ei ny nedstenging

innenriks

Til Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis, seier jussprofessor Martin Langford at universitetet ikkje er godt nok førebudd, og at tilsette manglar grunnleggjande utstyr for å kunne drive med digital fjernundervisning.

– Det er i nokre tilfelle så enkle ting som kamera til PC, og lagringsplass til naudsynt programvare og videoar som manglar, seier Langford.

I førre semester var det dugnad, og alle gjorde det ein kunne, med det ein hadde. Til hausten var det alminneleg forventning at kvaliteten på digital undervisning og støtta til det skulle bli litt betre, held han fram, men meiner det er stor forskjell frå fakultet til fakultet, og etterlyser ei grunnpakke slik som Oslomet har på plass.

