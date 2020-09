Oslopolitiet åtvarar mot å ikkje følgje opp koronatiltaka

innenriks

I ei pressemelding heiter det at politiet forventar at den nye forskrifta blir følgd og at alle tek ansvar.

Dersom råd og rettleiing frå politiet ikkje blir følgt opp av publikum, gjer Oslo politidistrikt merksame på at ein då kan bøteleggjast opp mot 22.000 kroner.

«Med heimel i politilova vil det å ikkje etterkomme pålegg frå politiet medføre bot på 2.000 kroner. I særlege tilfelle vil vi melde for brot på smittevernlova. Slike bøter har så langt lege i storleiksorden 5.000 til 22.000 kroner», skriv politiet.

(©NPK)