Norske kinoar jublar over lettingar i koronatiltak

Til Kampanje seier kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen i Odeon Kino at dei nye reglane er gode nyheiter.

– Det hjelper spesielt for dei små salane. Der kan vi no omtrent selje inntil halvparten, men med eitt ledig sete mellom kan vi selje 60 prosent av seta i salen, seier han.

Også Key Account Manager i Capa Kinoreklame, Christel Schulz, er nøgd. Ho peikar på at dette er bra for både kinoane, filmbransjen og for dei som sel kinoreklame.

– Vi sel jo sjåarar, så talet på selde billettar påverkar kva vi kan omsetje for til kvar tid, seier Schulz.

