Norges Taxiforbund ber om at taxisjåførar blir prioriterte i vaksinekøen

innenriks

Forbundet vil òg at yrkesgruppa skal prioriterast når det kjem ein koronavaksine.

I brevet peikar direktør Hanne Skåle Thowsen på at taxisjåførane er i hyppig kontakt med publikum, og at dei har eit særleg ansvar for å gi tilbod til alle, særleg dei som ikkje kan ta annan ordinær transport og passasjerar i risikogrupper.

– Norges Taxiforbund ber derfor om at denne yrkesgruppa blir prioritert når vaksinane skal fordelast. Etter vår oppfatning vil dette vere samfunnsnyttig og gi god effekt av vaksinane fordi ein kan avgrense smittespreiing, seier Thowsen i ei pressemelding.

(©NPK)