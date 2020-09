Mattilsynet: Flest alvorlege dyrevernssaker i kjæledyrhald

innenriks

I 15 kjæledyrhald fann Mattilsynet alvorleg vanskjøtsel. 25 vart politimelde, 9 vart avvikla og 20 fekk vedtak om forbod mot å ha dyr, ifølgje rapporten frå tilsynet for dei åtte første månadene i år.

– Dei fleste passar godt på dyra sine, men i litt under halvparten av kjæledyrtilsyna finn inspektørane våre likevel både mindre regelbrot og meir alvorlege forhold, seier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet i ei pressemelding.

Fire av ti dyrevelferdstilsyn i perioden gjaldt kjæledyr, og dei aller fleste av desse tilsyna var på grunnlag av bekymringsmeldingar.

Færre tilsyn

Totalt i dei åtte første månadene i 2020 gjennomførte Mattilsynet 1.977 fysiske dyrevelferdstilsyn, mot 4.908 i same periode i fjor. Nedgangen kjem av koronaviruset og tiltak for å hindre smittespreiing og at bruken av dyrevernsnemndene er endra.

Størst del avvik i perioden var det hos dyrehald med hest og storfe – der det var avvik i 56 prosent i begge sakene. Det vart funne to tilfelle med alvorleg vanskjøtsel hos storfe, medan det var ingen blant hest.

I svinebesetningar var delen saker med avvik 21 prosent, mot 29 prosent i same periode i 2019. For svin var det ingen saker med alvorleg vanskjøtsel, mot fire saker i fjor. Vidare er éin svineprodusent meldt til politiet i år, mot fem i fjor.

Viktig å vere presis i bekymringsmelding

I dei to første tertiala har Mattilsynet fått totalt 8.362 bekymringsmeldingar om dyrevelferd. Dette er på same nivå som i fjor. Tilsynet understrekar at alle meldingane bli vurderte, slik at dei viktigaste sakene kan bli følgde opp.

– Når ein melder, er det derfor viktig å leggje inn god informasjon om kvar dyra er og kva som er gale. Jo meir presis informasjon, desto betre grunnlag har vi for å vurdere om tilsyn er nødvendig og kor mykje det hastar, seier Knævelsrud.

