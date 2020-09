KrF og Venstre vil ikkje vere med på «Moria-forlik»

innenriks

MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm inviterte før helga til eit forlik på Stortinget for å hente fleire asylsøkjarar frå Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

– Vi synest ikkje det er naturleg at vi behandlar denne saka i Stortinget, den ligg på bordet til regjeringa, seier parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– For Venstre som regjeringsparti er det uaktuelt å gå lenger enn det vi no har fått til i regjering, seier Venstres Terje Breivik.

Regjeringa har vedteke å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, først og fremst syriske barnefamiliar. Vedtaket vart kjent same dag som den mykje omtalte Moria-leiren vart tend på 9. september.

Men avgjerda bygde på ein avtale mellom regjeringspartia som kom på plass i vår etter at KrF og Venstre trua med å gå saman med opposisjonen i saka.

Også Arbeidarpartiet har sagt dei ønskjer å ta imot fleire enn 50, men har ikkje villa oppgi noko tal.

– Ikkje noko punktum

KrF har gjort det klart at dei gjerne vil ta imot eit høgare tal asylsøkjarar enn dei 50 regjeringa har bestemt seg. Men Grøvan vil likevel ikkje vere med på å skape noko fleirtal på Stortinget for å presse regjeringa til å auke innsatsen.

– Vi kjem ikkje til å delta i ein ny debatt i Stortinget om dette no, seier han, men legg til:

– Det er på ingen måte sett punktum verken for KrFs eller engasjementet til regjeringa i saka. Vi er opne for å gjere nye vurderingar, seier Grøvan.

Han vil likevel ikkje seie noko om når regjeringa eventuelt skal vurdere om fleire skal hentast.

– Først må vi hente dei 50 før vi kan ta stilling til det.

Både Grøvan og Breivik viser til behovet for felles europeiske løysingar for å hjelpe Hellas å handtere asylsøkjarar.

– Vi jobbar kontinuerleg som regjeringsparti for å bidra til at både Noreg og andre europeiske land i fellesskap får gjort noko med den ubarmhjertige situasjonen som speler ut seg for flyktningane i Hellas, seier Breivik.

Frp har reagert kraftig på avgjerda til regjeringa om å hente 50 asylsøkjarar til Noreg frå Hellas, som husar om lag 50.000 asylsøkjarar og flyktningar.

Kommunane vil ha fleire

Mange kommunar har sagt at dei ønskjer å ta imot fleire enn det regjeringa har bestemt seg for.

Raudt vil i haust framme forslag om å hente fleire asylsøkjarar frå Hellas til Noreg, basert på kor mange kommunane ønskjer å ta imot. Regjeringa skal sørgje for å sende fly, mannskap og helsearbeidarar for å kunne hente folk på ein smittevernmessig trygg måte, ifølgje forslaget.

– Regjeringa er i utakt med befolkninga på dette spørsmålet, Noreg er eit rausare og meir inkluderande samfunn enn det regjeringa synest å tru ved å hente ut 50, seier Raudts Bjørnar Moxnes.

