– Eg støttar ikkje partidanninga, skriv han om det nyoppretta partiet Sentrum i ein SMS til VG.

Han skriv dessutan at han er redd for at partidanninga «splitter krefter som er enige om svært mye».

Nyheita om at tidlegare Ap-politikar Geir Lippestad går saman med tidlegare fylkestoppar i KrF om å lage partiet «Sentrum» kom tysdag kveld.

Då vart det òg kjent at Bondeviks son, John Harald Bondevik, som tidlegare har sagt at han har stemt på Miljøpartiet Dei Grøne, er med på laget.

