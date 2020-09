Geir Lippestad blir frontfigur i nytt sentrumsparti

innenriks

Geir Lippestad, som er advokat og tidlegare har vore næringsbyråd i Oslo for Ap, går no saman med tidlegare fylkestoppar i KrF som tapte retningsvalet i partiet i fjor, om å lage partiet Sentrum.

– Men vi er ikkje «det raude KrF», vi er menneske med ulik partibakgrunn, og eg trur vi skal bli eit mykje breiare parti enn KrF, seier Lippestad til NRK.

Blant dei som er med på laget, er Kristin Walstad, som inntil nyleg var nestleiar i Viken KrF, Dag Sele, som har vore fylkesleiar i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vore andre nestleiar i Agder KrF.

Også tidlegare KrF-leiar Kjell Magne Bondeviks son, John Harald Bondevik, som tidlegare har sagt at han har stemt på Miljøpartiet Dei Grøne, er med på laget.

Det same er Tom Sverre Tomren, som er prest og har vore fylkespolitikar for MDG i Hordaland.

– Stortinget er målet

Skipingsmøtet vart halde førre veke, og målet er å samle dei 5.000 underskrifta som trengst, slik at dei kan stille til stortingsvalet neste år.

– Stortinget er målet. Kampen mot utanforskap og samfunnsskapte barrierar er DNA-et vårt, seier Lippestad.

NTB har prøvd å få kommentar frå Lippestad, men har så langt ikkje fått svar.

Ifølgje den politiske plattforma som er vedteken, skal partiet vere blokkuavhengig. Plattforma er publisert på nettsida partietsentrum.no.

Kampen for sårbare grupper og inkludering står sentralt, saman med eit mål om at Noreg skal ta imot menneske på flukt. Samtidig går dei inn for at oljeutvinning på norsk sokkel skal avviklast i løpet av 15 år, og dei vil støtte EØS.

KrF-topp: Kan ta veljarar frå Ap, MDG og SV

Sentralstyremedlem Erik Lunde i KrF seier til NTB at han fekk vite om det nye partiet tysdag ettermiddag.

– Eg registrerer at personar frå tre ulike parti har starta eit nytt parti med mykje av det same engasjementet som KrF. Eg skulle likevel ønskje meg at dei valde å engasjere seg i det store kristendemokratiske partiet som allereie finst, seier Lunde.

– Fryktar du at det nye partiet kan ta veljarar frå KrF slik at kampen mot sperregrensa blir endå vanskelegare?

– Det er vanskeleg å spekulere i det. Vi har ein plan for å hamne solid over sperregrensa ved valet neste år ved å fokusere på sakene våre. Eg trur samtidig at dette kan mobilisere veljarar til KrF. Eg trur mange opplever det som eit tap viss KrF blir svekt i norsk politikk, fordi det er mange spørsmål som det berre er KrF som løfter.

Lunde trur samtidig at det nye partiet òg kan hente veljarar frå MDG og venstresida.

– Dei er tydelege i plattforma si på at dei vil byggje verdigrunnlaget sitt på eit sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tankesett. Det svekkjer sentrumsorienteringa og gjer at dei kan ta veljarar frå Arbeidarpartiet, SV og MDG, seier Lunde.

Ropstad ber folk melde seg inn i KrF

Etter at nyheita om det nye sentrumspartiet vart kjent tysdag kveld, publiserte KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad ei oppmoding på Facebook om å melde seg inn i KrF.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet som trekkjer politikken mot sentrum, skriv Ropstad.

Også tidlegare KrF-leiar og noverande samferdselsminister Knut Arild Hareide kommenterer det nye partiet, skriv avisa Dagen.

– For to år sidan tok eg til orde for å leie KrF inn i eit samarbeid med Ap og Sp. Etter ein djuptgripande prosess i partiet gjekk det ikkje den vegen. Eg gjekk av som partileiar. To år seinare er eg framleis ein del av KrF-laget og samferdselsminister. Det betyr at eg framleis har tru på prosjektet, skriv Hareide på Facebook.

– Ønsket mitt er at dei kreftene som vil jobbe for dei kristendemokratiske verdiane, skal stå samla. Og eg meiner sentrumspartiet KrF er det beste alternativet. Politikken er full av dilemma. Men skal vi få til konkrete politiske resultat, må vi dyrke kompromissa og byggje bruer. Ikkje murar, avsluttar den tidlegare partileiaren.

