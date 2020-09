Frp seier nei til regjeringsplanen for karbonfangst og -lagring

innenriks

– Då regjeringa la fram prosjektet den 21. september var vi frå Frp tydelege på at denne typen prosjekt har stor risiko ved seg. Med det mislykka forsøket frå Stoltenberg-regjeringa på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovudfokuset for Frp heile vegen vore å sikre oss at vi ikkje sløser med pengane til skattebetalarane, seier partileiar Siv Jensen.

Frp meiner ein staten, og dermed skattebetalarane, ber ein for stor del av risikoen ved prosjektet.

– Opp mot 18 milliardar kroner i desse investeringane frå staten går utover andre ting som er viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplassar og betre velferdstenester for folk. Dei private selskapa tek for liten del av rekninga, seier Jensen.

Ho er skeptisk til at dei private selskapa likevel får behalde eigarskapen til teknologien og dermed den potensielle gevinsten.

Dessutan meiner ho at regjeringa ikkje har gjennomført nødvendige kostnads- og risikoreduserande tiltak.

– Eit døme på dette er at ein heilt utan grunn køyrer i gang to parallelle prosjekt. Dette aukar rekninga og risikoen for skattebetalarane, medan ein i beste fall får utvikla den same teknologien to gonger, seier Siv Jensen.

