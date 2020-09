Frp: Opphevinga av skjenkestoppen er ein siger for fornufta

innenriks

– Dette er ein siger for fornufta. Når hovudutfordringa med smittespreiing sidan sommaren i all hovudsak har føregått på heimefestar, så har Frp heile tida påpeika at det har vore meiningslaust med ein kollektiv avstraffing av utelivsbransjen, seier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Ho meiner at skjenkestoppen beviseleg har ført til auka heimefesting, og ikkje til å redusere smittespreiinga og kosta utelivsbransjen millionar av kroner.

– Dette burde vore rydda opp i tidlegare, seier Bruun-Gundersen.

(©NPK)