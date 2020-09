Bakke-Jensen vil ikkje seie kven som bad han søkje jobb

innenriks

Til Klassekampen seier den noverande forsvarsministeren at det var rekrutteringsbyrået Amrop Delphi som tok den formelle kontakten – og at «det er ikkje så nøye» kven som tok kontakt.

På direkte spørsmål om det var andre som kontakta han før rekrutteringsbyrået, svarer han slik:

– Eg vil ikkje seie kven som spurde først. Det var byrået som tok den formelle kontakten.

Avklarte med statsministeren

Bakke-Jensen opplyser at han – då førespurnaden kom – avklarte med statsminister Erna Solberg (H) at det var i orden at han søkte.

– Fiskeriministeren vart varsla då eg søkte, og då tok han sine vurderingar og erklærte seg inhabil i saka, fortel Frank Bakke-Jensen.

Bakgrunnen for inhabiliteten til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er at han kjenner kona til Bakke-Jensen. Overfor Klassekampen avviser Bakke-Jensen på noko tidspunkt å ha hatt direkte kontakt med fiskeriministeren om saka.

Departementet beklagar feil

Fiskeribladet skriv at Nærings- og fiskeridepartementet til dei har opplyst at Bakke-Jensen stod på ei søkjarliste i juni, men at det ikkje stemmer. Dette beklagar departementet.

– Dette er ein tilfeldig feil, som vi beklagar, seier kommunikasjonsrådgivar Lisa Nordøen.

– Frank Bakke-Jensen var likevel unnateken offentlegheit på den offentlege søkjarlista, saman med ein søkjar til, så hans namn ville uansett ikkje vorte kjent ved at nokon bad om innsyn i lista på dette tidspunktet, legg ho til.

Søkte etter utvida frist

Fristen for å søkje jobben som fiskeridirektør gjekk opphavleg ut 10. mai i år, men vart forlengd til 2. juni.

Til Klassekampen fortel Frank Bakke-Jensen at han i byrjinga av juni vart spurd om han kunne vere interessert. Han søkte jobben 17. juni.

21. september vart det klart at Bakke-Jensen får jobben. Han er likevel vald inn på Stortinget og kan ikkje byrje før perioden er over om litt under eitt år.

