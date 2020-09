Oslo-politiet: – Vil ikkje straffe folk som ikkje bruker munnbind

innenriks

Juristar ved Oslo politidistrikt var tysdag travelt opptekne med å vurdere kva den siste koronainnstramminga i Oslo inneber.

– Vi har ein god dialog med kommunen. Vår juristar ser no på korleis vi skal gripe dette an, seier pressevakt hos Oslo-politiet Eirik Wilmann til NTB.

Kva lovheimel som kan brukast for ein eventuell bøtelegging, og kor store bøtene i så fall bør vere, er blant tinga som blir vurderte.

Ikkje kapasitet

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) kunngjorde måndag at Oslo kommune innfører i alt fire nye tiltak, blant desse eit påbod om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand til andre passasjerar. Tiltaka varer i første omgang i to veker.

Ifølgje Johansen skal politiet «bruke noe ressurser» på å handheve munnbindpåbodet.

Operasjonsleiar Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt avviser likevel at politiet kjem til å gå inn på trikken for å sjekke at folk har munnbindet på plass.

– Det har vi ikkje kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problem, så får vi revurdere, men vi kjem i utgangspunktet ikkje til å bruke ressursar på det, seier Iversen til NTB tysdag formiddag.

– Vi kjem ikkje til å straffe folk som ikkje bruker munnbind, slår han fast.

Blir ikkje nekta

Ruter seier sjølv at dei ikkje kan nekte å frakte passasjerar som ikkje bruker munnbind på buss, trikk eller T-bane.

– Vi kan ikkje nekte folk plass, seier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til Dagsavisen.

Dei har heller ikkje andre sanksjonsmoglegheiter, påpeikar ho. Med vektarstreik kan ikkje Ruter setje inn vektarar for å passe på at folk overheld påbodet.

Det er enno uklart kva straffa vil vere for å bryte påbodet. Helsebyråd Robert Steen (Ap) trur det vil vere straff nok viss politiet ber deg gå av trikken eller T-banen.

– Eg antek at det er kjipt nok om du sit på ein trikk utan munnbind og så kjem politiet og tek deg ut. Det er ikkje noko hyggjeleg. Berre den sosiale opplevinga vil vere ei straff som er kraftfull nok til at du neste gong tek på deg munnbindet, sa Steen måndag.

