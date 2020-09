innenriks

Oslo Børs stadfesta handelspausen i ei børsmelding like før 11-tida tysdag formiddag.

Rundt 13 opplyste Oslo Børs at dei gjenopnar handelen.

Aksjen vart sett på pause etter at han steig nesten 200 prosent frå start og vart omsett for rundt 5,6 kroner, ifølgje DN, som skriv at det tysdag er siste dag å sikre seg SAS-aksjar dersom ein skal ha teikningsrettar i den kommande emisjonen i selskapet.

(©NPK)