NHO-rapport: Nærare éin av fem bedriftsleiarar trur krisa vil bli forverra

innenriks

Samla ventar 18 prosent av 3.014 spurde bedriftsleiarar ei forverring av marknadssituasjonen dei neste seks til tolv månadene, skriv VG, som har fått tilgang til økonomibarometeret for 3. kvartal.

Det er det nest lågaste talet sidan målinga starta i 2009, berre slått av 2. kvartal i år, då store delar av Noreg vart stengt ned. Då svarte samla 26 prosent at dei venta ei forverring.

– Vi opplever dessverre at det har fått feste seg eit inntrykk av at krisa er på veg over. Sjølv om frisørar og andre som på kort sikt mista jobben ei tid i vår, er tilbake på jobb, så er viktige marknader framleis heilt nede. Vi fryktar at tusenvis av jobbar, som ikkje kjem tilbake, vil forsvinne det kommande året, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisa.

(©NPK)