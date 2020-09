Eigaren av Det norske kartselskapet tiltalt for grovt bedrageri

innenriks

– Denne tiltalen er ute av alle dimensjonar, seier forsvararen til kvinna, advokat Alexander Greaker, til VG.

Avisa skriv at kvinna ifølgje tiltalen fekk dei fornærma til å «inngå avtaler om kjøp av digitale kartprodukt, internettbaserte katalog- og søkjetenester, og GPS-produkt». Samtidig vart òg mange av kundane lurt til å tru at det allereie eksisterte eit kundeforhold mellom dei og Det norske kartselskapet, og at dei dermed inngjekk avtalar om kjøp av produkt på sviktande grunnlag.

Selskapet skal òg ha sendt ut fakturaer til verksemder, sjølv om det ikkje fanst nokon avtale om kjøp av produkta til selskapet.

Til saman skal kvinna gjennom kartselskapet ha lurt norske verksemder for 62 millionar kroner mellom 1. januar 2015 og 26. juni 2020.

Kvinna nektar straffskuld for grov korrupsjon.

