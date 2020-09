2,2 milliardar til oppdrettskommunar

innenriks

Ifølgje NRK er det Frøya i Trøndelag som får mest, med 86,4 millionar kroner. Så følgjer Nærøysund i Trøndelag med 75,3 millionar kroner, Senja i Troms med 67,7 millionar kroner, Hammerfest i Finnmark med 59,8 millionar kroner og Hitra i Trøndelag med 57,6 millionar kroner.

Nordland har ingen kommunar i topp fem, men 34 av dei 41 kommunane i fylket får pengar.

Ordninga starta i 2016, og kommunane får enkelt forklart ein del av inntektene til staten på sal av nye konsesjonar og avgifter på produksjon av laks, aure og regnbogeaure, ifølgje NRK.

– No får havbrukskommunane som har tilrettelagt, ei ordentleg påskjønning for jobben dei har gjort. Så kan vi aller mest takke ei lønnsam havbruksnæring for at det er så mykje pengar å dele ut, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Anna Ljunggren er dagleg leiar i Nettverket for fjord- og kystkommunar (NFKK), ei samanslutning av 75 kommunar langs kysten. NFKK er fornøgd med utbetalingane i 2020 og 2021, som er omtrent som i 2018 og 2019.

– Men det bør ikkje overraske nokon at ordførarar som er medlem i nettverket, gjerne skulle hatt meir, seier Ljunggren.

