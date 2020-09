Slik meiner Helsedirektoratet at Oslo kan stoppe smitten

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (H) har innkalla til pressekonferanse måndag kveld. Det er knytt spenning til om dei då vil kunngjere ytterlegare innstrammingar i smitteverntiltaka i hovudstaden.

Helseminister Bent Høie (H) har gjort det klart at han forventar at kommunen følgjer råda frå nasjonale helsestyresmakter.

– Vi har moglegheita til å overstyre, men det er ikkje noko vi ønskjer, sa Høie på ein pressekonferanse måndag.

Maks fem heime

Fredag var det eit møte mellom kommunen og nasjonale helsestyresmakter. Der bad Helsedirektoratet Oslo kommune om å innføre ei rekkje tiltak:

* Maksimalt fem personar får samlast privat, med unntak av husstandsmedlemmer.

* Maksimalt 50 personar får vere samla på arrangement, ei innstramming i forhold til den nasjonale regelen på 200 personar.

* Pålegg om heimekontor for alle kommunalt tilsette som kan jobbe heime. Helsedirektoratet vil òg be statlege arbeidsplassar i Oslo om å innføre det same.

* Forbod mot arrangement på universitet og vidaregåande skular som ikkje er undervisningsrelatert.

* Meir kontroll av serveringsstader for å sjekke at dei sørgjer for tilstrekkeleg avstand mellom gjestane.

* Utestader får ikkje sleppe inn gjestar etter klokka 22.

Helsedirektoratet bad kommunen setje i verk tiltaka så raskt som mogleg. Direktoratet meiner at folk i Oslo viser «for svak forståing av alvoret i situasjonen og betydninga av å følge smittevernråda», ifølgje notatet frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet etter møtet med kommunen.

Vil sjå an

Men byrådsleiar Johansen sa så seint som søndag at han ville sjå an verknaden av tiltaka som vart innførte tysdag for ei veke sidan.

Då vart det forbode for fleire enn ti personar å samlast i private heimar fram til 6. oktober. Kommunen oppmoda folk om å bruke munnbind uansett, ikkje berre i kollektivtrafikken. Utestader og kjøpesenter er bedne om å registrere alle besøkjande, for å gjere smittesporinga meir effektiv.

Kommunen sende òg ut ein SMS til alle som er i byen, med oppmoding om å halde avstand, bruke munnbind og halde seg heime om dei føler symptom.

Fallande smittetal

33 personar er registrert smitta det siste døgnet i Oslo. For tredje døgn på rad fell talet på smitta.

Talet på smitta i hovudstaden er 619 dei siste 14 dagane, ifølgje statistikk frå helseetaten i Oslo kommune.

Det er flest menn som er rapportert smitta, og aldersgruppa 20–29 år har absolutt flest tilfelle registrerte smitta med 233.

(©NPK)