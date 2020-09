Regjeringa droppar smittestopp-appen, og prøver seg på ny løysing

innenriks

– Noreg tok sjansen ved å vere tidleg ute med å prøve å etablere ein smitteapp. Dessverre lykkast vi ikkje med det arbeidet. Det har vi lært av. Og no går vi vidare, sa helseminister Bent Høie (H) på koronapressekonferansen måndag.

Helsestyresmaktene gjekk høgt på banen då dei lanserte appen kalla «Smittestopp» i midten av april. Det første døgnet vart han lasta ned av ein million nordmenn og håpet var at han skulle forenkle smittesporingsarbeidet betydeleg. Det skjedde aldri.

I staden vart appen stansa av Datatilsynet, som meinte at den nytteverdien ikkje var godt nok dokumentert, og la ned forbod mot å behandle personvernopplysningar i appen.

Prøver på nytt

No vil helseministeren prøve på nytt, etter råd frå FHI, som leia arbeidet med å lage Smittestopp.

– Vi treng endå fleire verkemiddel for å stoppe spreiinga av koronaviruset. Regjeringa har derfor vedteke at det skal lagast ein ny app basert på det internasjonale rammeverket frå Google og Apple. Denne appen er berre for smittesporing, han lagrar ikkje data sentralt og er derfor mindre inngripande i personvernet enn Smittestopp var, seier Høie.

Kan vere klar før nyttår

Utviklinga av den nye appen skal no leggjast ut på anbod. FHI anslår at det vil ta åtte veker å utvikle han.

– Målet er at appen skal vere klar innan utgangen av året, men vi skal bruke tida som trengst for å sikre god informasjonstryggleik og god varetaking av personvernet, seier Høie.

Målet til styresmaktene var at 60 prosent av befolkninga skulle bruke Smittestopp-appen. I byrjinga av juni hadde 1,57 millionar nordmenn lasta han ned, men aktive brukarar var då på rundt 15 prosent av befolkninga på over 15 år.

Det har kosta opp mot 40 millionar kroner å utvikle Smittestopp-appen, opplyste FHI på pressekonferansen måndag.