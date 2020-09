Redd barna får hjelp frå advokat som fekk norsk kvinne ut av Syria

innenriks

Ifølgje VG har organisasjonen vendt seg til advokat Nordhus, og dessutan advokatfullmektig Mads Harlem, som er ekspert på folkerett.

– Utgangspunktet vårt er at dei norske barna lever i ein uhaldbar situasjon i dei syriske leirane. Vi ønskjer å kartleggje det juridiske ansvaret som norske styresmakter har overfor desse barna, seier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd barna.

Ho opplyser at dei kontakta nettopp Nordhus og Harlem fordi dei to jobba med å få ut den norske kvinna og dei to barna hennar frå Syria i januar i år. Kvinna vart arrestert med det same ho kom til Oslo lufthamn.

Heimhentinga førte til at Frp braut ut av regjeringa.

