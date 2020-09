innenriks

– I dag innfører vi eit påbod om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse måndag kveld.

Byrådet har fram til no berre sterkt tilrådd folk å bruke munnbind, men no blir innført eit påbod om bord på kollektivtransport. Alle må dermed no ha med seg munnbind.

– Vi ser at munnbindbruken framleis er for låg, seier Johansen.

