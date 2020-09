Nybø trur fristen ryk for avtale med Storbritannia

innenriks

Noreg og Storbritannia har komme i ein situasjon der det «ikkje er usannsynleg» at frihandelsavtalen ikkje blir landa i tide, fastslår næringsminister Iselin Nybø (V).

Den nye avtalen må nemleg vere klar innan 9. oktober for at Stortinget skal rekke å behandle og godkjenne han tidsnok til at han kan tre i kraft når overgangsordningane etter brexit går ut 1. januar.

– Det er «full speed ahead». Det skal ikkje vere nokon tvil om det. Her blir det jobba opp mot 9. oktober-fristen. Men no er det nok sannsynleg at vi må tenkje litt lenger enn det, seier Nybø.

Ho kallar forhandlingane krevjande.

– Det er intense forhandlingar. Det er vanskelege tema. Men det blir veldig jobba bra, seier ho.

Nødløysingar

For å sikre at Noreg ikkje blir ståande heilt tomhendt, blir det no jobba òg med nødløysingar som kan tre i kraft ved nyttår viss sjølve frihandelsavtalen ikkje er klar.

Det viktigaste elementet i dette arbeidet er ein «no deal»-avtale som Noreg og Storbritannia har hatt liggjande i skuffa sidan mars 2019. Den vart forhandla fram som ein forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU utan semje om dei overgangsordningane som no er på plass, og som gjeld ut året.

Nødavtalen dekkjer primært varehandel og sikrar mellom anna nulltoll på industrivarer.

– Den tidlegare «no deal»-avtalen må sjølvsagt tilpassast og blir litt justert, men det er handterleg. Den vil då gjelde i ein overgangsperiode. Men dette skal ikkje vare lenge. Det er berre til vi får ein omfattande og heilskapleg frihandelsavtale på plass, forklarer Nybø.

Håpet er at ein slik overgangsperiode berre skal vare i nokre få veker eller månader, fram til ein fullverdig frihandelsavtale blir ratifisert.

– Det er ikkje meininga at dette skal vare i ein lang periode.

Tenester i fare

Det nødavtalen likevel ikkje dekkjer, er handel med tenester.

Tenestehandel er eit vanskeleg tema for britane, forklarer utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Det kjem av at tenester er tett knytt til den frie flyten av arbeidskraft på tvers av landegrensene i EU.

– Og ønsket om ikkje å ha fri personrørsle, det er jo ein av grunnane til at britane valde å gå ut av EU, seier Eriksen Søreide til NTB.

Eit anna spørsmål som er komplisert i forhandlingane, er landbruksvarer. Her held regjeringa korta tett inntil brystet.

– Vi kan ikkje gå inn på kva posisjonane er knytte til ulike bransjar. Men det er ingen løyndom at landbruk er sensitivt for Noreg i alle forhandlingar, seier Nybø.

Skulder på britane

Næringsministeren går samtidig langt i å gi britane skulda for at forhandlingsprosessen er forseinka.

Ho viser til at Storbritannia ikkje fekk på plass eit formelt forhandlingsmandat før i midten av august. Dei tre EØS-partnarane Island, Liechtenstein og Noreg forhandlar med Storbritannia i samla tropp.

Samtidig blir framdrifta hindra av store problem i dei parallelle forhandlingane til britane med EU.

– Vi har ikkje komme så raskt i gang som vi skulle ønske, konstaterer Nybø.

Men forhandlingane med Noreg blir ikkje prega av prinsipielle usemjer i same grad som dei britiske forhandlingane med EU, supplerer Eriksen Søreide.

– Det er nok eit anna forhandlingsklima mellom Noreg og Storbritannia, seier ho.

(©NPK)