innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) opplyser til NTB at Noreg og Storbritannia no har komme i ein situasjon der frihandelsavtalen sannsynlegvis ikkje blir ferdig i tide.

Avtalen må vere klar innan 9. oktober for at Stortinget skal rekke å behandle og godkjenne han tidsnok til at han kan tre i kraft når overgangsordningane etter brexit går ut ved nyttår.

Det blir no jobba med nødløysingar som kan tre i kraft ved nyttår viss avtalen ikkje er klar.

(©NPK)