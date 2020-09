Fotballdommar erkjenner skuld i seksuelle overgrep

innenriks

Mannen i slutten av 20-åra erkjende skuld etter ti av dei tolv postane i tiltalen og stadfesta mellom anna at han hadde forgripe seg seksuelt mot to gutar under 16 år og utvist seksuelt krenkjande åtferd overfor ytterlegare tre unge gutar, ifølgje Bergens Tidende.

Han svarte bekreftande på spørsmål om han hadde misbrukt stillinga si som overordna dommar. Ifølgje tiltalen gav han to av dei fornærma kampar og misbrukte dei seksuelt. Han skal dessutan ifølgje Bergensavisen ha tilrådd å rangere ein av dei fornærma opp på eit høgare dommarnivå.

Tiltalt 27 fornærma

Allereie i august 2018 var han i møte med Norges Fotballforbund etter bekymringsmeldingar om hans kontakt med yngre dommarar. Det kom nye varslingar mot han, og 8. juli 2019 vart han arrestert av politiet.

Det er 27 gutar som har status som fornærma i saka, som starta i Bergen tingrett måndag.

I tillegg til seksuell omgang og seksuelt krenkjande åtferd, vedgjekk han å ha sendt seksualiserte bilete av seg sjølv til tolv gutar under 16 år i perioden frå 2011 til 2019, og dessutan å ha fått 24 gutar til å sende tilsvarande bilete og filmar av seg sjølv i same periode.

Naut stor tillit

Mannen gjorde ifølgje BA ein karriere av å dømme både handball og fotballkampar. Han naut stor tillit og fekk som overordna dommar ansvar for å tildele kampar. Han fungerte samtidig som instruktør og kurshaldar og hadde ei deltidsstilling i NFF Hordaland.

Den innleiande forklaringa for retten handla om oppgåvene hans som fotballdommar og handballdommar og som administrator.

Han hadde i løpet av føremiddagen måndag ikkje komme inn på forholda i tiltalen.

