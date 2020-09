Equinor vil byggje ut Breidablikk-feltet for 18,6 milliardar kroner

innenriks

Forventa utvinning frå feltet er omtrent 200 millionar fat, opplyser Equinor i ei pressemelding.

Partnarane som saman med Equinor har vedteke å byggje ut feltet, er Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia. Ein plan for utbygging og drift vart måndag levert til olje- og energiministeren.

– Breidablikk-feltet er eitt av dei største oljefunna på norsk sokkel som enno ikkje er utvikla. Avgjerda om å byggje ut feltet vil gi betydelege verdiar til det norske samfunnet og eigarane. Vi er glade for at vi i dag òg kan tildele to sentrale kontraktar til ein samla verdi på 3,3 milliardar kroner inklusive opsjonar, seier Geir Tungesvik, fungerande konserndirektør for Teknologi, prosjekt og boring hos Equinor.

Breidablikk skal koplast opp mot Grane-feltet i Nordsjøen, og formålet med prosjektet er å få bygd ut ressursane som ligg nord for Grane-feltet ved å utnytte eksisterande infrastruktur, skriv E24.

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbotnen blir tildelt Aker Solutions. Denne har ein anslått verdi på om lag 2,5 milliardar kroner inklusive opsjonar. Rundt 300 årsverk er venta å vere knytt til prosjektet.

