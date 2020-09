Brann i konteinar i Randaberg

innenriks

Konteinaren inneheld små gassflasker, og det er oppretta ei tryggingssone på 300 meter. Det brenn i diverse avfall, men det er per no ingen fare for eksplosjon, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

Brannen skal ha starta i ein grop som mellom anna inneheldt olje.

– Dette har spreidd seg vidare til konteinar som inneheld diverse gassflasker med ukjent innhald, skriv politiet.

Trafikken er stengd mot E39 og inn til Mekjarvik, og personell på staden er evakuert.

– Det er framleis brann på staden og det skjer stadig endringar, fortel operasjonsleiar Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt til NTB i 13.40-tida.

Han legg til at brannvesenet framleis har store ressursar på staden.

– Kraftig brann

Politiet fekk melding om brannen hos Henriksen Oljetransport klokka 11.36 måndag.

– Det er ein kraftig brann under utvikling, og vi set stab for å handtere denne hendinga, seier vaktleiar Christer Gillberg ved Rogaland brann og redning til NRK.

Ifølgje kanalen inneheld konteinaren olje og det er ein del farleg gods i området rundt.

Til VG opplyste Gilberg i 12.30-tida at det er stor spreiingsfare, og at brannen har spreidd seg til ein bygning i tilknyting til konteinaren.

Blir bedne om å lukke dører og vindauge

Fire brannbilar er på staden, og det blir jobba med sløkkearbeid, opplyser 110-sentralen. Dei får òg bistand frå flyplassen med ein ytterlegare brannbil.

Røykutsette innbyggjarar i Randaberg blir bedne om å lukke dører og vindauge, og dessutan å skru av ventilasjonsanlegg.

Det er ikkje meldt om nokon personskadar i samband med brannen.

(©NPK)