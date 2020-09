Indisia til aktoratet mot Bertheussen byrjar å bli talrike

innenriks

Etter tre veker i Oslo tingrett har påtalemakta enno ikkje lagt fram nokon handfaste bevis som naglar Laila Anita Bertheussen til hendingane som har ført til tiltalen om angrep på demokratiet. Men statsadvokatane Frederik Ranke og Marit Formo har jamt og trutt lagt fram stadig fleire indisium dei meiner beviser at ingen andre enn 55-åringen kan stå bak den merkelege kjeda av hendingar retta mot henne sjølv, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde vinteren 2018–2019.

Samsvar mellom feil på frimerke. Ein papirtype som trusselbrev var skrive på, vart funne heime hos Wara og Bertheussen. Videobilete av det som ser ut som emballasje, og ein nyinnkjøpt skrivar som blir lasta inn i bilen til sambuarparet for å bli kassert. Ein tilsvarande skrivar som mest truleg er brukt til å skrive ut trusselbrev på, og som beviseleg var kopla til Bertheussens pc i to timar den aktuelle dagen.

Ein tusj sannsynlegvis lik den som vart brukt til å skrive «rasisit» på veggen og eit slags hakekors på bilen til paret, vart òg funnen inne i bustaden på Røa. Vidare brukte Bertheussen uvanleg lang tid på vegen heim då nokon festa tøyremser med bensinflasker til bilen.

Bertheussen nektar for alle punkt i tiltalen og meiner PST har late den eigentlege gjerningspersonen, som kan ha vorte påverka av teaterstykket «Ways of Seeing», gå fri.

– Veldig sterk rekkje

– Vi meiner vi har ein veldig sterk indisierekkje mot henne. Det varierer frå hending til hending kor sterke dei er, men det er viktig å hugse at det ikkje var nokon mistanke mot den tiltalte då etterforskinga starta. Hadde vi hatt ein konkret mistanke mot henne då det heile starta, ville det kanskje sett annleis ut, seier Ranke til NTB.

Forsvararen til Bertheussen, advokat John Christian Elden, ser ikkje uventa heilt annleis på opplysningane som så langt er lagde fram i retten.

– Det er ikkje noko som har komme fram i retten hittil som ikkje har vore kjent frå før. Vi seier oss ikkje usamde i undersøkingane, men vi meiner at dette totalbiletet ikkje er nok. Vi meiner stadig at heile grunnlaget for tiltalen er for tynt til domfelling, seier Elden til NTB.

Skriftgranskarar

Tysdag skal to skriftgranskarar, ein frå Kripos og Reidun Wilhelmsen, som er engasjert av forsvararane, vitne i retten. Dei vil gi dommarane si vurdering av eit trusselbrev som vart funne i postkassa til Wara og Bertheussen 2. mars 2019.

Begge ekspertane seier at det er ei viss grad av likskap mellom skriftprøva Bertheussen gav under etterforskinga, og brevet som er undersøkt.

Kripos skriv i konklusjonen sin at det taler sterkt for at Bertheussen har utført den omstridde skrifta. Wilhelmsen seier det er sannsynleg at det er Bertheussen som har skrive brevet.

Reagerte kraftig

– Her er det to skriftgranskarar som knyter deg til dette brevet. Den eine sterkt og den andre med meir enn 50 prosents sannsyn, sa Ranke då han fredag konfronterte Bertheussen med konklusjonane frå skriftgranskarane.

– Den skriftanalysen er heilt absurd. Det er noko av det verste eg har høyrt heile livet. Eg har ikkje skrive dei orda. Dei kjenslene eg får om at eg skal ha skrive dette, har eg ikkje ord for, sa Bertheussen.

Surt forhold

Etter at Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde vitna i retten i sist veke, har òg klimaet mellom dei to partane vorte tydeleg forsura. I vitnemålet sitt fortalde Ingvil Smines Tybring-Gjedde om at ho og fleire andre i den omtalte chattegruppa på Messenger byrja å få mistanke til at det var Laila Anita Bertheussen som kunne stå bak dei etter kvart mange hendingane retta mot huset til justisministeren i Vækerøveien og trusselbrevet mot Tybring-Gjedde i byrjinga av februar.

– Dette var opplysningar ho ikkje hadde komme med tidlegare i saka, seier Elden.

Medan Tybring-Gjedde i retten sa ho vart opprørt, sint og redd av trusselen, reagerte ho på at Bertheussen ikkje lét til å bli nemneverdig påverka av alle dei utrivelege hendingane mot henne sjølv og Wara.

– Vi syntest alt rundt dette var absurd, men i motsetning til visse andre var vi aldri redde. Verken eg eller Tor Mikkel var det. At Tybring-Gjedde sprang rundt som forskremde gjæser, det får vere deira problem, sa Bertheussen fredag.

(©NPK)