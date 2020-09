Trine Skei Grande: – Gler meg til å bli lokalpolitikar

innenriks

Ein dag skal ho sitje på ei bryggje i Lofoten, dyppe tåa i vatnet, skode utover havet og sjå… null oljeriggar. Vernet av Lofoten, Vesterålen og Senja er blant det den avtroppande partileiaren gjerne trekkjer fram blant sine politiske sigrar.

– For meg handlar politikk om å få til ting. Du kan gå ned med flagget til topps og seie at du har vore prinsippfast og rank og klar, men så har du ikkje påverka noko i politikken eller i folks liv, seier Grande.

Etter eit tiår fylt av politiske kampar, kontroversar og intrigar skal ho no vie det siste året sitt på Stortinget til å kjempe for lokale saker, særleg for sin eigen bydel, Gamle Oslo. Og skrive bok.

– Eg gler meg til å vere lokalpolitikar, seier ho.

Ingen «sjuande mor»

NTB møter den avtroppande partileiaren på koronavis – på skjerm. Grande går helst ikkje ut blant folk når smittetala aukar. I staden sit ho heime og finpussar på avskjedstalen til landsmøtet. Der er hovudbodskapen, ikkje overraskande, at Venstre trengst meir enn nokosinne. Særleg i klimapolitikken.

– Valet neste år blir eit klimaval, slår Grande fast.

Etter alle solemerke blir det kunnskapsminister Guri Melby som overtek som Venstre-leiar. Sjølv mista Grande piffen, som ho seier, på å leie troppane med Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestleiarar. Den 11. mars, dagen før Noreg stengde ned, kasta ho korta.

Ifølgje analytikarane er det ingen løyndom at Melby var Grandes favoritt, og at ho òg gjekk av som kunnskapsminister for at Melby skulle få skine. Overfor NTB understrekar Grande at ho ikkje har drive kampanje for nokon av kandidatane.

– Guri var ein av fire leiarkandidatar, og dei andre hadde allereie fått posisjonar. Det var viktig å behalde talentet Guri i denne prosessen, seier ho. Samtidig lovar ho arvtakaren at ho ikkje skal bli ei «sjuande mor i huset», ei som blandar seg inn i leiargjerninga.

– Rett med Frp-samarbeid

Sjølv er Grande den første Venstre-leiaren sidan 1972 som har fått partiet over sperregrensa i to stortingsval på rad. I 2018 førte ho Venstre inn i regjering, sjølv om ein tredel av landsstyret var mot det. Det mangla ikkje på åtvaringar mot å samarbeide med Frp, eit samarbeid som enda med at Frp gjekk ut av regjeringa i januar.

Grande står på at valet var riktig.

– Eg bruker å seie at den som stemmer på riddaren i den blankaste rustninga, dummar seg ut. For den riddaren har aldri vore i kamp. Hadde ikkje vi vore villige til å samarbeide med Frp, hadde vi aldri fått verna Lofoten og Vesterålen, slår ho fast og peikar på at den rike norske partifloraen betyr samarbeid på kryss og tvers.

– I framtida må MDG kanskje samarbeide med Senterpartiet om rovdyrpolitikken, legg ho til og ler hjarteleg.

I dag sit då også Venstre i den blågrøne regjeringa partiet alltid har drøymt om, påpeikar Grande. Ho trur sjansen for at regjeringa også i neste runde blir blågrøn, er stor dersom både Venstre og KrF krabbar over sperregrensa på 4 prosent i valet neste år.

Åtvarar mot oljeoptimisme

På landsmøtet til helga skal Venstre vedta eit nytt prinsipprogram for første gong sidan 2007. Blant dei sakene det er venta debatt om, er om partiet skal gå inn for norsk EU-medlemskap. Venstre blir i så fall det første partiet som tek ein U-sving i saka. Også eit forslag om å tillate aktiv dødshjelp og eit forslag om å skrote all ny oljeleiting ligg på bordet.

Grande antydar eit venstrekonservativt nei i dei to første sakene, men eit ja i oljesaka.

– Min bekymring for Noreg som nasjon er at vi investerer i olje- og gassprosjekt som ikkje vil vere lønnsame. Den draumen Noreg har bore på om at Europa skal bruke gass i overgangen frå kol til fornybar, viser seg jo ikkje å stemme. Gasseventyret kjem ikkje til å skje, seier Grande.

– Som eg sa på landskonferansen vår i fjor: Fossilalderen er forbi, Noreg må slutte å leite etter ny olje.

(©NPK)