Støre vil ta grep for å betre pandemiberedskapen

innenriks

Fredag formiddag legg Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre fram forslaget sitt til partiprogram for neste stortingsperiode. Han har sjølv leidd arbeidet.

I forslaget skriv Ap at koronakrisa har avdekt «store manglar i beredskapen i helsetenesta». Manglande beredskapslager av smittevernutstyr, svak intensivkapasitet i sjukehusa og liten kapasitet for beredskapsproduksjon av legemiddel blir trekte fram.

Støre understrekar overfor NTB at den norske velferdsstaten, med universell dekning og eit kompetent helsevesen, har bestått prøva.

– Men så er det heilt openbert at vi hadde manglar, seier han.

– Det handlar både om lager og kapasitet, men òg om korleis det internasjonale samarbeidet fungerer.

Nasjonalt selskap

I partiprogrammet trekkjer Ap fram fleire beredskapsgrep:

* Etablere eit nasjonalt farmasiselskap som kan ta eit heilskapleg ansvar for å stimulere til norsk legemiddelproduksjon.

* Auke eigenproduksjonen av legemiddel ved norske sjukehus.

* Sørgje for beredskapsavtalar med private bedrifter for medisinsk utstyr.

Ap vil òg gjennomgå om finansieringa av helsetenesta bør endrast, og om sjukehusa må få andre føringar for belegg.

– Vi må sannsynlegvis planleggje sjukehusa våre i framtida med litt meir ledig kapasitet for å kunne ta imot noko som kan komme plutseleg, seier Støre.

Beredskap

Samtidig har den breiare beredskapsdiskusjonen gått høgt heilt sidan terrorangrepa 22. juli. I tillegg har lokal beredskap knytt til politi, responstid, luftambulanse og jordmortenester med jamne mellomrom blussa opp.

– Beredskap er veldig viktig for tryggleiken til folk, særleg i distrikta, seier Støre.

Han meiner svaret på utfordringane er å styrkje det offentlege ansvaret for beredskapen gjennom å seie nei til privatisering av politioppgåver, greie ut korleis staten kan overta drifta av luftambulansetenesta og etablere eit statleg beredskapslager av matkorn.

Mykje kjent

Støres programforslag blir i sin heilskap lagt fram fredag, men fleire element er allereie kjende.

Ap-leiaren varsla torsdag ei industrisatsing der staten skal spele ein meir langt meir aktiv rolle. Han opnar for større statleg involvering i arbeid med mineral, hydrogen og farmasi.

Derimot kjem det ikkje noko heilskapleg skatteopplegg frå Ap i denne omgangen. Etter det NTB forstår, vil fleire detaljar omkring skatteopplegget komme først etter at regjeringa har lagt fram forslaget sitt til statsbudsjett 7. oktober. Ifølgje Aftenposten har Ap dessutan eit mål om å unngå at skatt blir eit hovudtema i valkampen.

Også eit løfte om privatskule-veto for kommunar, omtalt av VG, ein læreplassgaranti til alle under 30 år og ei aktivitetsreform for nye mottakarar av arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd blir lansert i Aps program.

Tre dissensar

I programforslaget er det ifølgje Aftenposten tre dissensar, om klimapolitikk, abort og atomvåpen. AUF-leiar Ina Libak varslar i avisa at ho vil ta kampen på landsmøtet for at Ap programfestar at Noreg skal signere den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen.

Også i spørsmålet om kvar den såkalla iskanten skal gå i Barentshavet, ei grense som i praksis regulerer kvar det kan leitast etter olje, er det ein dissens, ifølgje Dagbladet. AUF varslar omkamp om Aps haldning i saka til våren.

Denne veka kunne dessutan TV 2 erfare at eit mindretal i programkomiteen vil fjerne abortnemndene, medan eit fleirtal vil greie ut å fjerne nemndene.

(©NPK)