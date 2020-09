Støre lovar lågare skatt for folk utan høg inntekt

innenriks

– Tøvete.

Det seier partileiar Jonas Gahr Støre om angrepa frå Høgre om at Arbeidarpartiet er eit parti som lovar store skatteaukar til folk.

Fredag la Støre fram førsteutkastet til nytt partiprogram for Arbeidarpartiet. Der var skatteopplegget utelate, men partileiaren gjer det likevel klart kva retninga vil vere:

– Folk med lågare og midlarar inntekter, dei skal få lågare skatt på inntekt. Dei med høg inntekt og høg formue må betale litt meir i skatt.

Dette er attkjennande frå Arbeidarpartiet, meiner Støre.

– Og så skal vi sørgje for at næringslivet får føreseielege vilkår. Det er viktig for dei, seier Støre til NTB.

I programutkastet blir det fastslått at Arbeidarpartiet vil gi «vanlige folk i Norge bedre økonomi gjennom en mer omfordelende inntektsskatt». Men dei rikaste skal samtidig betale litt meir i formuesskatt enn i dag.

Høgre har gått inn for å fjerne formuesskatten heilt, noko som vil bety eit skattekutt på meir enn 15 milliardar kroner i året.

Arbeidarpartiet vil òg auke fagforeiningsfrådraget og vri avgiftssystemet i meir grøn retning.

