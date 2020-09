Rehman danna Født Fri etter telefon frå Raja

innenriks

I eit intervju med VG fortel Rehman korleis stiftinga kom i stand.

– Eg vart oppringt av Abid Raja, som då var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringa skulle løyve middel til ein organisasjon som skulle framme kampen til innvandrarkvinner mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med, seier ho til avisa.

Måndag vart det kjent at regjeringa vil kutte støtta til stiftinga etter at ein revisjonsrapport viste manglande økonomistyring og at deler av støtta kan ha vorte brukt til private føremål.

Tilbakeviser

Rehman tilbakeviser dette og meiner at revisjonsselskapet EY (Ernst & Young) ikkje har teke omsyn til dei forklaringane ho har gitt. Stiftinga vart tildelt 5 millionar kroner over statsbudsjettet i 2018, 6 millionar kroner i 2019 og 3 millionar kroner i 2020. Den andre av utbetalingane i år på 3 millionar kroner er no stoppa.

– Vi meiner rapporten inneheld ei rekkje feil, og at den gir att forklaringane våre på ein uriktig og mangelfull måte, seier Rehman.

Raja stadfestar

Raja seier Venstres stortingsgruppe var samde om å forhandle inn ein post på statsbudsjettet til ein organisasjon som jobba mot negativ sosial kontroll blant jenter og kvinner i minoritetsmiljø.

– Éin av lærdommane frå den norske kvinnekampen er at det er viktig å stå saman, organisere seg. Så vi i Venstre ville samle fleire med dei same gode hensiktene. Dersom det som no kjem fram stemmer, så er det sjølvsagt skuffande for alle. Men det er ei sak for dei som har forvalta løyvinga, altså IMDi, å følgje opp.

(©NPK)